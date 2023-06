POL-IGB: Verkehrsunfallflucht am Parkplatz des Kreiskrankenhauses St. Ingbert

Untere Kaiserstraße 62, 66386 St. Ingbert, Ortsteil Rentrisch (ots) - Am 12.06.2023 ereignete sich zwischen 09:25 Uhr und 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall in Rentrisch, Untere Kaiserstraße, Höhe Anwesen 62. Der Unfallverursacher befuhr die Untere Kaiserstraße aus Richtung Saarbrücken kommend in Fahrtrichtung St. Ingbert. In Höhe des Anwesens 62 touchierte der Unfallverursacher mit seinem Kleinwagen, vermutlich Fiat 500, helle Farbe und K-Kreiskennzeichen (Köln), einen auf ...

mehr