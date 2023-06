POL-IGB: versuchter Diebstahl eines PKW

St. Ingbert (ots) - Am Donnerstag, den 01.06.2023 gegen 07:45 Uhr ereignete sich in der Parallelstraße in 66386 St. Ingbert eine fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen. Hierbei führte die unbekannte Hundehalterin ihren Hund (schwarz, längeres Fell, mittelgroß, vermutlich Golden Retriever) an der Leine. Die Geschädigte, die mit ihrem Fahrrad entgegenkam, wurde im Vorbeifahren durch den Hund in den ...

mehr