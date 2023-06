Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Radfahrerin von Hund gebissen

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 01.06.2023 gegen 07:45 Uhr ereignete sich in der Parallelstraße in 66386 St. Ingbert eine fahrlässige Körperverletzung durch Unterlassen. Hierbei führte die unbekannte Hundehalterin ihren Hund (schwarz, längeres Fell, mittelgroß, vermutlich Golden Retriever) an der Leine. Die Geschädigte, die mit ihrem Fahrrad entgegenkam, wurde im Vorbeifahren durch den Hund in den Oberschenkel gebissen und leicht verletzt. Die Hundehalterin (ca. 70 Jahre, mit Gehstock, ca. 170 cm groß, grau-weiße Haare, normale Figur, trug eine Hose mit Blumenmuster, eine Bluse sowie Sonnenbrille).

Zeugen werden gebeten, sich mit der

PI St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell