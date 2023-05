Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Abgebrannter Altpapiercontainer in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 28.05.2023, gegen 00:30 Uhr, kam es unmittelbar vor einer Grundschule in St. Ingbert, zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hierbei wurde ein Altpapiercontainer auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Der Papiercontainer brannte in der Folge vollständig aus. Um die Löscharbeiten der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten zu können, wurde die St.-Fidelis-Straße kurzzeitig vollgesperrt. Eine direkte Brandgefahr für die Umgebung bestand jedoch nicht. In unmittelbarer Tatortnähe konnte eine Gruppe von Jugendlichen festgestellt werden. In der Folge konnte ein Jugendlicher als Täter ermittelt werden. Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann weitere Angaben zu diesem machen, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell