Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Feuerwehreinsatz in Oberwürzbach wegen angebranntem Essen

St. Ingbert-Oberwürzbach (ots)

Am 27.05.2023 ging bei der Integrierten Leitstelle Saarland, gegen 21:20 Uhr, Mitteilung über einen Wohnungsbrand in der Hauptstraße, nahe der Steckentalstraße, in St. Ingbert-Oberwürzbach, ein. Es wurde auch mitgeteilt, dass der Inhaber der Wohnung nicht öffnen würde. Umgehend alarmierte Kräfte der Polizei und der Feuerwehr konnten letztendlich die Wohnung öffnen. Zwar brannte lediglich auf dem Herd der Wohnung das Essen an, allerdings war der 47-jährige Wohnungsinhaber so stark alkoholisiert, dass er nicht mehr sich selbst überlassen werden konnte. Er musste durch die Einsatzkräfte zunächst aus der verqualmten Wohnung getragen werden. Das angebrannte Essen auf dem Herd musste beseitigt werden, die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet. Sachschaden entstand dank des schnellen Handelns der Einsatzkräfte nicht. Der Mann musste bis zu seiner Ausnüchterung durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Auch musste eine Bleibe für den Hund des Mannes, für die Nacht, gesucht werden. Die Hauptstraße musste aufgrund des Einsatzes des angerückten Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es letzten Endes jedoch nicht. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

