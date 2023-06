Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw-Brand in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden wurde gegen 3 Uhr der Polizei St. Ingbert ein Pkw-Brand in der Straße Im Alten Tal, nahe der Oberen Kaiserstraße, in St. Ingbert-Rohrbach gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten stand der Pkw in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr St. Ingbert löschte das Fahrzeug, einen silbernen Ford Fiesta einer 34-jährigen Anwohnerin, unverzüglich ab, wobei das Fahrzeug durch den Brand bereits komplett beschädigt wurde. Es musste in der Folge durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Im Moment kann ein Brandstiftungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Sollten Anwohner oder Passanten sachdienliche Hinweise geben können, so sind diese an die Polizei St. Ingbert, 06894/1090, fernmündlich zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell