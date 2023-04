Polizei Münster

POL-MS: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter unterwegs - Warnung vor Trickdiebstahl

Münster (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagvormittag (25.04., 11:30 Uhr) in der Von-Witzleben-Straße als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben und sich so Zutritt in die Wohnung einer Seniorin verschafft. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Der Unbekannte klingelte bei einer 72-Jährigen an der Wohnungstür. Als die Frau öffnete, gab sich der unbekannte Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Weiter gaukelte er vor, dass es in der Straße einen Rohrbruch gegeben habe. Daher müsse er die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen. Unter diesem Vorwand gewährte die Seniorin dem Unbekannten Zutritt in die Wohnung.

Gemeinsam suchten sie das Badezimmer auf. Der Täter verwickelte die Frau in ein Gespräch. Dennoch bemerkte sie, dass sich zwei weitere männliche Personen in ihrem Schlafzimmer aufhielten. Nach Aufforderung verließen die beiden Männer die Wohnung. Eine Nachbarin stieß in diese Situation hinzu und forderte den falschen Stadtwerke-Mitarbeiter auf, sich auszuweisen. Daraufhin verließ der Unbekannte fluchtartig die Wohnung.

Diese Person wird wie folgt beschrieben: Der Mann sei zwischen 35 und 40 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß, habe kurze braune Haare und eine graue Arbeitshose getragen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand haben die Täter keine Beute gemacht.

Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Mit unterschiedlichen Varianten gelingt es Tätern immer wieder, Beute zu machen. Hierbei sind die Täter trick- und einfallsreich. Die Polizei rät eindringlich dazu, Fremde nicht in die eigene Wohnung zu lassen. Im Zweifel wenden Sie sich an die Polizei!

