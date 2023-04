Polizei Münster

POL-MS: Täter werden bei Einbruchsversuch durch Anwohner gestört - Polizei sucht weitere Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagmorgen (22.04., 06:02Uhr) hat ein Zeuge zwei Einbrecher gestört, als diese in ein Fahrradgeschäft am Hohen Heckenweg einbrechen wollten. Das Duo flüchtete daraufhin.

Die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Gullydeckel. Dies nahm einAnwohner wahr, machte auf sich aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Einbrecher flüchteten daraufhin. Sie können wie folgt beschrieben werden: Sie sind circa 1,75 Meter groß, haben eine schlanke Figur und sind zwischen 20 bis 35 Jahre alt. Beide Personen waren mit schwarzen Kapuzenpullovern oder schwarzen Jacken sowie schwarzen Jogginghosen bekleidet.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell