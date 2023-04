Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der Autobahn 42 - Fahrer pustet 2,64 Promille

Münster (ots)

Am Montagmittag (24.04., 13.40 Uhr) hat sich auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Herne-Wanne ein Auffahrunfall ereignet. Zwei Personen wurden verletzt.

Ein 28-jähriger Mann aus Recklinghausen fuhr mit seinem VW Polo in Begleitung seiner 22-jährigen Beifahrerin aus Essen auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Ein 36-jähriger Ratinger war mit seinem Ford Transit hinter dem VW Polo unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Recklinghäuser seinen VW Polo verkehrsbedingt ab. Der Ford-Fahrer fuhr daraufhin auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Hierbei verletzten sich die Insassin und der Insasse im VW Polo leicht. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeikräfte Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest des Ratingers ergab einen Wert von 2,64 Promille. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

