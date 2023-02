Polizei Mettmann

POL-ME: 146 km/h bei erlaubten 70: Autofahrer erwartet empfindliche Strafe - Mettmann - 2302005

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (1. Februar 2023) hat die Polizei im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen auf dem Südring in Mettmann einen Audi-Fahrer geblitzt, der mit 146 km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs war, wie erlaubt.

Folgendes war geschehen:

Zur Mittagszeit hatte ein Mitarbeiter des Verkehrsdienstes zwischen dem Erkrather Weg und der Eidamshauser Straße den Verkehr überwacht und die Geschwindigkeiten kontrolliert, als gegen 12 Uhr ein Mann in seinem Audi durch die Kontrollstelle raste. Der Fahrer hatte sich nicht an die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gehalten, sondern war mit sage und schreibe 146 Kilometern pro Stunde in Fahrtrichtung Wuppertal gefahren.

Ein zufällig ebenfalls anwesender Motorradpolizist der Kreispolizeibehörde Mettmann konnte den Betroffenen am nächsten Kreisverkehr antreffen, anhalten und dessen Personalien feststellen. Bei dem Fahrer des Audis handelte es sich demnach um einen 56 Jahre alten Mann.

Die Konsequenzen:

Nach Abzug der vorgesehenen Toleranz wird dem Betroffenen eine Geschwindigkeit von 141 km/h vorgeworfen. Dies stellt eine Überschreitung um 71 km/h dar, was in diesem Fall ein Bußgeld von 700 Euro nach sich zieht. Zudem erhält der Autofahrer zwei Punkte in Flensburg und muss für einen Zeitraum von drei Monaten seinen Führerschein abgeben.

Insgesamt wurden am Donnerstag an der Kontrollstelle 2.518 Fahrzeuge gezählt, davon waren während der Messung 84 zu schnell unterwegs - davon 13 erheblich.

Die Polizei stellt klar:

Neben den im Vorfeld angekündigten Standorten der Geschwindigkeitsmessstellen kontrolliert die Polizei auch in Zukunft weiterhin und regelmäßig an nicht vorangekündigten Standorten die Geschwindigkeiten, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen.

