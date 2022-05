Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung einer Wandertafel - Zeugen gesucht!

Büchel (ots)

Am Donnerstag, dem 26.05.2022, kam es gegen 03:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Wandertafel der Wanderfreunde Büchel, welche sich in der Hauptstraße in Nähe der Bushaltestelle in Büchel befindet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Mann eine Absperrschranke aus der Halterung riss und diese gegen die Verglasung der Wandertafel schlug. An der Verglasung entstand Sachschaden. Der Zeuge konnte den Mann nicht festhalten. Dieser verschwand nach Aussage des Zeugens nach dem Vorfall in Richtung Festzelt, in der das dortige Junggesellenfest stattfand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem unter der Tel. 02671-984-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell