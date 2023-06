Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung

Geistkircher Straße, 66386 St. Ingbert (ots)

In der Zeit vom 09.06.2023, 00:01 bis zum 15.06.2023, 09:39 Uhr wurde in der Geistkircher Straße in St. Ingbert / OT Rohrbach durch derzeit unbekannte Täter ein Verkehrszeichen mittels grober Gewalt umgeknickt. Hierbei handelte es sich um ein Verkehrszeichen "Vorfahrt achten und Zusatz Radfahrer". Die Tatörtlichkeit befindet sich am ersten Kreisverkehr nach der Autobahnabfahrt Rohrbach in Fahrtrichtung Kirkel.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert, Kaiserstraße 48, 66386 St. Ingbert, Tel. 06894-1090.

