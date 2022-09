POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Lebensgefährten +++ Polizeibeamter durch Angriff leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag, 06. September 2022, 12:15 Uhr, ein Garagenbrand im Kasernenweg in Delmenhorst gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst rückten aus und stellten ein in Brand stehendes Carport fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Carport entstanden aber erhebliche Schäden. Durch die Hitzeentwicklung entstanden auch am Dach eines angrenzenden ...

mehr