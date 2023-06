Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Raub unter Vorhalt eines Messers in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am 26.06.2023, um 07:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach ein versuchter schwerer Raub. Der Täter, ein 50 Jahre alter polizeibekannter Mann, stieg auf der Beifahrerseite des gerade parkenden PKW der 33-jährigen Geschädigten aus Blieskastel ein, packte sie am Arm und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihrer Handtasche. Die Geschädigte setzte sich zur Wehr, sodass der Täter ohne Diebesgut von der Örtlichkeit flüchtete. Geistesgegenwärtig verfolgte die Geschädigte den Täter in sicherem Abstand mit ihrem PKW und alarmierte die Polizei. Sie blieb unverletzt. Der Täter flüchtete in ein angrenzendes Waldstück, wo er wenig später durch die eingesetzten Fahndungskräfte der Polizei St. Ingbert und Homburg gestellt werden konnte. Bei Antreffen befand sich der Täter wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Er konnte durch die Polizeikräfte schließlich zur Aufgabe bewegt und festgenommen werden. Der mehrfach vorbestrafte Täter soll noch am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell