Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (348/2023) Schwerer Verkehrsunfall zwischen Dransfeld und Adelebsen (Landstraße 559, Mittwoch, 26.07.2023, 17.20 Uhr)

Göttingen (ots)

Landkreis Göttingen (sm) - Auf der Landstraße 559 zwischen Dransfeld und Adelebsen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die zwei beteiligten Fahrzeugführer/in schwer verletzt und in Göttinger Krankenhäuser eingeliefert worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallort und die Landstraßen waren zwischenzeitlich voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Ermittlungen zufolge, befuhr der Unfallverursacher (56 Jahre aus Wesertal) die L559 von Dransfeld in Richtung Adelebsen und missachtete an einer Kreuzung das "Stoppschild" und so die Vorfahrt des bevorrechtigten Fahrzeuges. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 54 Jährigen aus dem Landkreis Göttingen. Die Fahrzeuge schleuderten über die Fahrbahn und kamen stark beschädigt zum Stillstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell