Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Ladendiebin im Gewahrsam - Lebensgefährte gibt Vermisstenmeldung auf

Duisburg (ots)

Eine 53-Jährige ist am Dienstagnachmittag (25. Juli, 14:15 Uhr) auf frischer Tat bei einem Ladendiebstahl an der Wörthstraße erwischt worden. Der Ladendetektiv eines Discounters berichtete der Polizei, dass die Frau unter anderem Socken, Hefe und eine Quarktasche in ihre Handtasche packte, an der Kasse aber lediglich andere Ware bezahlte. Er hielt die 53-Jährige bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Weil sich die Frau nicht ausweisen konnte, brachten sie die Einsatzkräfte zwecks Identitätsfeststellung ins Gewahrsam - ihr Lebenspartner meldete sie währenddessen bei der Polizei als vermisst. Nachdem die Beamten die Personalien der 53-Jährigen feststellen konnten, durfte sie zu ihrem besorgten Lebensgefährten nach Hause gehen. Die Frau muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell