POL-DU: Wanheimerort: Kehrmaschine umgekippt - 57-jähriger Fahrer verletzt

Auf der Wanheimer Straße (Höhe Bahnhof Hochfeld Süd) ist am Montagvormittag (24. Juli, gegen 10:10 Uhr) eine Kehrmaschine umgekippt. Der 57 Jahre alte Fahrer konnte sich eigenständig befreien. Er berichtete der Polizei, dass die Reifen seines Fahrzeugs beim Bremsen auf der nassen Fahrbahn blockierten, die Maschine ins Schleudern geriet und auf die Seite kippte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte beide Fahrstreifen in Richtung Süden.

