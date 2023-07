POL-DU: Dellviertel: Polizei ertappt Werkzeugdiebe auf frischer Tat

DU-Buchholz / Krefeld (ots) - Seit Freitagmittag (21. Juli) wird der Duisburger Gerhard E. vermisst. Der 54-Jährige lebt in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen an der Düsseldorfer Landstraße. Am heutigen Vormittag - seinem Geburtstag - hatte er einen Termin bei einem Arzt an der Düsseldorfer Landstraße und ...

