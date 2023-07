Polizei Duisburg

POL-DU: Laar: Über Rot gefahren und ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Polizei stoppt Rollerfahrer

Duisburg (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (20. Juli, 20:20 Uhr) einen flüchtigen Rollerfahrer gefasst. Der 20-Jährige fiel den Beamten auf der Friedrich-Ebert-Straße auf, weil er über eine rote Ampel gefahren ist. Als der Mann die Polizisten entdeckte, beschleunigte er sein Kleinkraftrad und missachtete die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte. Sie verfolgten den 20-Jährigen, der während seiner Flucht erneut über Rot fuhr und zudem ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Dank Zeugenhinweisen fassten die Beamten den jungen Mann in einer Hofeinfahrt an der Apostelstraße. Er behauptete, dass er den Roller am heutigen Tag auf einer Kleinanzeigen-Webseite gekauft hätte. Entsprechende Nachweise hatte er nicht dabei. Ein Freund vom ihm hätte zudem Lenker, Auspuff und Vergaser baulich verändert.

Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher, damit ein Sachverständiger die baulichen Veränderungen genauer unter die Lupe nehmen kann - ebenso um die Eigentumsverhältnisse zu klären. Bei einer Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass der 20 Jahre alte Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

