POL-DU: Rheinhausen: Radfahrer stürzt nach Vollbremsung - Autofahrerin gesucht

Duisburg/Dinslaken/Wesel (ots) - Seit Montagabend wird der 82-jährige Kurt S. aus Dinslaken vermisst. Der 82-Jährige war am 17.07.2023 gegen Nachmittag mit seinem Bruder zu Besuch im Johanniter Krankenhaus in Duisburg-Rheinhausen. Der Vermisste wartete vor dem Krankenhaus auf seinen Bruder. Als der Bruder gegen 18:30 Uhr das Krankenhaus verlies und seinen Bruder an ...

