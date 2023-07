Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Die Polizei warnt: Drei Tote nach dem Konsum von Amphetamin in sechs Tagen

Duisburg (ots)

Die Kriminalpolizei hat im Rahmen von Todesermittlungsverfahren in den letzten sechs Tagen eine auffällige Häufung von Drogentoten in Zusammenhang mit dem Konsum von Amphetamin/Amphetaminderivaten festgestellt: Seit Donnerstag (13. Juli) starben drei Männer aus dem Duisburger Norden im Alter von 21 bis 43 Jahren.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Konsum der Droge kardiologische Komplikationen zur Folge hatte, die in allen Fällen tödlich endeten. Die Obduktion des 21-Jährigen bestätigte mit hoher Wahrscheinlichkeit diesen Verdacht. Die Obduktionsergebnisse sowie die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen der anderen beiden Verstorbenen (beide 43) stehen noch aus. Ebenso dauern die Untersuchungen des in den Wohnungen sichergestellten Amphetamins noch an.

Die Polizei warnt vor dem Konsum jeglicher Drogen und in diesem Zusammenhang ganz besonders von Amphetamin.

