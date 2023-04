Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe lenken Kassiererin ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Nach einem Diebstahl von Spirituosen flüchteten drei tatverdächtige Personen am Mittwoch, 26.04.2023, mit einem Pkw vom Tatort an der Potsdamer Straße.

Gegen 15:50 Uhr betraten eine Frau und ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße. Während die Frau einige Artikel bezahlte, verwickelte sie die Angestellte in ein Gespräch. Dabei hielt sich der jüngere Mann weiter in dem Shop auf.

Als das Duo den Verkaufsraum verließ und zu einem Pkw Ford ging, bemerkte die Mitarbeiterin das Fehlen von drei Flaschen Whiskey. Sie wollte die beiden Ladendiebe noch zur Rede stellen, doch der Pkw verließ das Tankstellengelände.

Ein Polizeibeamter erinnerte sich, den beschriebenen Pkw und Fahrer am Vortag an einer Bielefelder Adresse kontrolliert zu haben. Dort trafen Streifenbeamte tatsächlich auf den Ford und den 18-jährigen Fahrer des Pkw, der am Dienstag bereits ohne erforderliche Fahrerlaubnis gefahren war. Er räumte ein, den Wagen erneut gefahren zu sein. Bei dem Ford-Fahrer hielt sich auch die 51-jährige Tatverdächtige auf, die die Kassiererin ablenkte. Im Rahmen von Ermittlungen konnte ein 22-Jähriger als Dieb der Whiskeyflaschen identifiziert werden.

Alle drei Personen gelten als Tatverdächtige für den Ladendiebstahl. Der 18-Jährige erhielt erneut eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei den Tatverdächtigen entdeckten die Beamten die gestohlenen Whiskeyflaschen aus der Tankstelle.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell