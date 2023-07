Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Duisburger berichtet der Polizei von verbotenem Rennen - Weitere Zeugen und Radfahrer gesucht

Duisburg (ots)

Ein 27-jähriger Duisburger verständigte am Montagabend (17. Juli, gegen 20:45 Uhr) die Polizei und berichtete davon, ein verbotenes Autorennen beobachtet zu haben. Er schilderte den Beamten, dass er auf der Friedhofsallee in Richtung Jägerstraße unterwegs war, als er durch den Rückspiegel sah, wie sich ein grauer Mercedes näherte. Der Fahrer überholte ihn und scherrte kurz vor ihm wieder ein, so dass der 27-Jährige nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Als der Zeuge mit seinem Peugeot an einer Ampel anhielt, bemerkte er, dass auch ein Opel und ein Audi stoppten. Die beiden Fahrer ließen ihre Motoren aufheulen und beschleunigten stark, als die Ampel auf Grünlicht wechselte. Sie überholten sich gegenseitig und schlossen in kurzer Zeit zu dem Mercedes-Fahrer auf. In Höhe der Wilhelmstraße kam den drei beteiligten Fahrzeugen ein Radfahrer entgegen. Glücklicherweise wurde er durch die rücksichtslose Fahrweise nicht gefährdet. Der Zeuge filmte einen Teil der riskanten Fahrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den Autofahrern wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere der Radfahrer ist für die Beamten ein wichtiger Zeuge und wird gebeten sich zu melden. Hinweise für das Verkehrskommissariat 21 nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

