Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Dank eines Tipps von Zeugen - Polizei stellt Kupferdiebe

Duisburg (ots)

Zwei Mitarbeiter einer Firma an der Lissaboner Straße haben am Sonntagabend (16. Juli, gegen 18:45 Uhr) die Polizei verständigt, weil sie ungewöhnliche Geräusche aus einer Lagerhalle hörten. In der Halle trafen die Beamten auf zwei Männer im Alter von 23 und 29 Jahren sowie frisch durchtrennte Kupferrohre, die transportbereit in Mülltüten bereitgestellt wurden. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte einen Rucksack mit einem Winkelschleifer und Reservescheiben. Die Polizisten leiteten gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell