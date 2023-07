Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Anstoß pflichtwidrig entfernt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 50-Jährige parkte mit ihrem Pkw Ford auf einem Parkplatz eines Thermalbades in Bad Klosterlausnitz. noch während sie im Fahrzeug saß, parkte eine 61-Jährige mit ihrem Pkw Opel daneben ein. Beim Aussteigen stieß diese dann mit der Fahrertür gegen den Ford und beschädigte diesen. Trotz dessen verließ sie den Ereignisort und begab sich in die Therme, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Auch ein mehrfaches Ausrufen führte nicht dazu, dass die Frau sich zu erkennen gab. In den frühen Abendstunden konnte sie jedoch bekannt gemacht werden. Sie muss sich nunmehr strafrechtlich verantworten.

