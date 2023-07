LPI-J: Scheibe eingeworfen

Jena (ots) - Unbekannte verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der alten Wiesenstraße. Ohne Schaden zu verursachen begaben sich der oder die Täter in einen Abstellraum und fanden hier die spätere Beute - ein Fahrrad sowie zwei Flaschen Alkohol. Der Gesamtwert des Stehlgutes beträgt über 4.500,- Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

