LPI-J: Doppelter Kennzeichendiebstahl

Apolda (ots) - Als ob es nicht eklig genug ist in Hundekot zu treten, schmierte am Samstag ein Unbekannte/r in den späten Nachmittagsstunden in Apolda, Eduardstraße, eben diese "braune Masse" an eine Haustür, eine Hauswand und einen Briefkasten. Außerdem wurde noch eine beleidigende "Worthülse" hinterlassen. Wenn das mal nicht persönlich gemeint ist !!!!!!! Zeugen, welche den Täter/-in beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. ...

