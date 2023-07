LPI-J: Fahrrad und Alkohol entwendet

Eberstedt (ots) - Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, ging bei der Polizei in Apolda die Meldung ein, dass zwischen Eberstedt und Darnstedt ein Baum in Vollbrand steht. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Apfelbaum glücklicherweise schnell löschen. Da von einer Brandstiftung ausgegangen wird, sucht die Polizei nach Zeugen. Wer etwas beobachten konnte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr