LPI-J: Das Ende der Fahnenstange

Jena (ots) - Vermutlich um Mitternacht beschädigten Unbekannte eine Fensterscheibe eines Hauses in der Seidelstraße. Ein Zeuge hatte zu diesem Zeitpunkt zwei Personen akustisch wahrgenommen sowie ein verdächtiges Geräusch. Den Schaden festgestellt hatte sodann ein Berechtigter am Sonntagvormittag. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

