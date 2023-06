Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall bei Weißenborn mit vier beteiligten Fahrzeugen und Verletzten

Jena (ots)

Am Freitag zur Mittagszeit überholte 31-Jährige mit ihrem Opel Zafira einen Pkw Dacia auf der L1073 aus Richtung Bad Klosterlausnitz kommend in Richtung Eisenberg, kurz nach dem Ortsausgang Weißenborn. Eine andere 30-jährige Opelfahrerin beabsichtigte von der Eisenberger Straße in die Landstraße einzufahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit dem Zafira zusammen, welcher dadurch in den Gegenverkehr geriet. Es kam zur Kollision mit einer 20-Jährigen mit ihrem Opel Corsa. Diese wiederum prallte gegen den Dacia einer 51-Jährigen. Bei dem Unfallgeschehen wurden fünf Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Alle beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Im Einsatz waren u.a. mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr Weißenborn. Es kam zur Vollsperrung der Landstraße am Unfallort.

