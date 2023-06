Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Heimweg beraubt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 12-Jähriger ist am Donnerstag von drei Unbekannten im Bereich der Birkenlinie in Bad Klosterlausnitz beraubt worden. Unter Androhung von Gewalt nahmen die Täter das Mobiltelefon ab und beschädigte dieses. Im Anschluss warfen diese ihm das komplett zerstörte Handy wieder hin und lassen von ihm ab. Bereits in der Vergangenheit ereigneten sich Beleidigungen sowie Körperverletzungsdelikte durch die Dreiergruppe zum Nachteil des 12-Jährigen, wobei zumeist ein Haupttäter handelt. Die Ermittlungen zu den Unbekannten wurden aufgenommen.

