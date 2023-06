LPI-J: Pkw gestohlen

Jena (ots) - Wie am Donnerstag bekannt wurde, ereignete sich bereits am Mittwoch eine Körperverletzung in einem Supermarkt in der Naumburger Straße. Eine bisher unbekannte Geschädigte befand sich auf der Rolltreppe und entgegnete einer 28-Jährigen, sie solle doch Abstand halten. Dies missfiel der 28-Jährigen derart, dass sie der Geschädigten auf den Kopf schlug. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

