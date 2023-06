LPI-J: Wand besprüht

Jena (ots) - Weil ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Schrankenanlage am Salvador-Allende-Platz gefahren fuhr, ist diese nunmehr beschädigt. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, welcher sich am Donnerstagmittag ereignete. Nach der Kollision sei der männliche Verkehrsteilnehmer aus seinem Pkw gestiegen und habe abgefallene Fahrzeugteile eingesammelt. Im Anschluss entfernte dieser sich pflichtwidrig. Die erlangten hinweise fließen nunmehr in die Ermittlungen ein. ...

