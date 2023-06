Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nachts im Freibad randaliert

Jena (ots)

Wie ein Mitarbeiter am Donnerstagfrüh feststellen musste, waren ungebetenen Gäste zur Nachtzeit auf dem Gelände eines Freibades in der Oberaue zugegen. Die Unbekannten verschaffte sich auf unbekannte Weise Zutritt auf das Gelände des Freibades. Mittels eines Betonsteines wurde eine Fensterscheibe eines Wirtschaftsgebäudes eingeworfen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft. Im hinteren Bereich des Büros wurde ein Fenster geöffnet, um das Gebäude wieder zu verlassen. Am Kassenhaus wurde ebenfalls eine Fensterscheibe zerstört, um sich auch hier Zutritt zu verschaffen. Hier wurden Schränke geöffnet und durchsucht und die elektronische Kasse mittels einer dort liegenden Schere aufgebrochen. Im Anschluss wurde das Kassenhaus durch das Kassenfenster verlassen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Beutegut verließen der oder die unbekannten Täter das Gelände in unbekannte Richtung.

