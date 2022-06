POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Goethestraße 21.06.2022, 01.00 Uhr - 05.00 Uhr Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in eine Wohnung in der Goethestraße eingebrochen. Was sie dabei entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Fest steht: die Täter gelangten am frühen Dienstagmorgen zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr auf noch zu klärende Art ...

