Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Radfahrer beim Abbiegen übersehen - 15-Jähriger nach Unfall in Krankenhaus

Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 44-jähriger Fiat-Fahrer die Möhlstraße in Mannheim und bog auf das Grundstück einer dortigen Tankstelle ein. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 15-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell