POL-MS: Lkw rangiert auf Sportplatz-Parkplatz - Baggerfahrer als Zeuge gesucht

Münster (ots)

Die Polizei ist nach einem Unfall auf einem Parkplatz eines Sportplatzes an der Straße Am Berg Fidel am vergangenen Mittwoch (5.4., 6 bis 10 Uhr) auf der Suche nach einem unbekannten Baggerfahrer. Dieser könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war zum genannten Zeitraum eine Fahrschule auf dem Parkplatz unterwegs. Mutmaßlich beim Rangieren mit einem Lkw wurde ein Tor beschädigt. Die Verursacher seien Zeugenangaben zufolge anschließend einfach davongefahren.

Zeugen und der Baggerfahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

