POL-DU: 54-Jähriger an seinem Geburtstag vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Gerhard E.

54-Jähriger an seinem Geburtstag vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Gerhard E.

Duisburg-Buchholz / Krefeld

Seit Freitagmittag (21. Juli) wird der Duisburger Gerhard E. vermisst. Der 54-Jährige lebt in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen an der Düsseldorfer Landstraße. Am heutigen Vormittag - seinem Geburtstag - hatte er einen Termin bei einem Arzt an der Düsseldorfer Landstraße und ist davon nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist Diabetiker, leidet unter einer psychischen Erkrankung und hat eine geistige Behinderung. Er soll etwa 1,75 Meter groß und zuletzt mit einem Strohhut sowie einer Jeans bekleidet gewesen sein. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich möglicherweise in Krefeld aufhalten könnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Augen offen zu halten und sich mit Hinweisen an die Leitstelle zu wenden. (jt)

