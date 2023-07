Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 22.07.2023

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Transporter aufgebrochen - Täter flüchtet mit Werkzeug - Zeugenaufruf

Am 22.07.2023, um 01.45 Uhr, schlug ein unbek. Täter die Scheibe der rechten Schiebetür eines VW Transporters ein, der in der Straßburger Straße in Delmenhorst geparkt stand. Aus dem Innenraum wurden diverse Elektrowerkzeuge mit ihren Aufbewahrungskoffern entwendet. Der dort wohnende Fahrzeughalter wurde durch laute Geräusche auf die Tat aufmerksam und sah eine unbekannte Person (keine Beschreibung) in Richtung Autobahn weglaufen, die mehrere Werkzeugkoffer bei sich trug. Der Schaden wird auf 1.300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell