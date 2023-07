POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kontrolle nach Handyverstoß +++ Fahrer zur Festnahme ausgeschrieben

Delmenhorst (ots) - Eine Beamtin und ein Beamter der Polizei Brake wurden am Donnerstag, 20. Juli 2023, bei einem Einsatz verletzt. Gegen mehrere Angehörige einer Familie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ursprünglich wurde die Polizei gegen 18:25 Uhr alarmiert, weil es in einem Mehrfamilienhaus in der Neuwarder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen ...

