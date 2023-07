Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl von alkoholischen Getränken in Großenkneten +++ Tatverdächtige gestellt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl von alkoholischen Getränken aus einem Getränkemarkt in Großenkneten wurde die Polizei am Donnerstag, 20. Juli 2023, 16:50 Uhr, die Polizei verständigt. In unmittelbarer Nähe wurden drei Tatverdächtige angetroffen, die Diebesgut mit sich führten.

Eine Zeugin rief die Polizei, weil sie auf einem Parkplatz neben dem Geschäft Personen beim Verstauen alkoholischer Getränke beobachtete. Aufgrund der genauen Beschreibung wurden die drei Personen in einer nahen Bushaltestelle in der Hauptstraße angetroffen. Sie führten fünf Flaschen hochprozentigen Alkohol mit sich. Kaufbelege konnten sie nicht vorweisen. Eine spätere Überprüfung ergab, dass die Flaschen im Sortiment des Getränkemarkts fehlten. Zudem fanden die Beamten eine originalverpackte Haarschneidemaschine, für die auch kein Eigentumsnachweis erbracht werden konnte. Diese konnte einem Supermarkt in der Straße "Am Rieskamp" zugeordnet werden.

Gegen die drei Tatverdächtigen aus Großenkneten, 19, 24 und 25 Jahre alt, wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die entwendeten Gegenstände wurden an Verantwortliche des Getränke- bzw. Supermarkts ausgehändigt.

