POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Polizeibeamte bei Einsatz in Brake verletzt

Eine Beamtin und ein Beamter der Polizei Brake wurden am Donnerstag, 20. Juli 2023, bei einem Einsatz verletzt. Gegen mehrere Angehörige einer Familie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ursprünglich wurde die Polizei gegen 18:25 Uhr alarmiert, weil es in einem Mehrfamilienhaus in der Neuwarder Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner 22-jährigen Lebensgefährtin gekommen war. Sie war zu Besuch bei Bekannten und wurde dort von ihrem Partner aufgesucht. Aufgrund einer möglicherweise bevorstehenden Trennung folgte eine Auseinandersetzung, durch die die Frau leichte Verletzungen erlitt. Der 34-Jährige nahm im Anschluss persönliche Gegenstände der Frau an sich und verließ die Wohnung.

Mit dem Ziel, die entwendeten Gegenstände finden und sicherstellen zu können, wurde die Wohnung des 34-Jährigen in der Breite Straße durchsucht. Ein entsprechender Beschluss wurde zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg durch einen Richter erlassen. Der 34-Jährige leistete bei der Umsetzung des Beschlusses erheblichen Widerstand, griff die eingesetzten Beamten an und erhielt dabei Unterstützung von vier Familienmitgliedern. Durch Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte die Durchsuchung fortgesetzt werden. Dabei wurden einige der gesuchten Gegenstände gefunden, sichergestellt und später an die 22-Jährige ausgehändigt. Zudem fanden und beschlagnahmten die Beamten geringe Mengen Cannabis.

Aufgrund des Widerstandes und der Angriffe, durch die eine Beamtin und ein Beamter verletzt wurden, war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Auch hierbei leistete der 34-Jährige Widerstand. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Nacht musste er im Gewahrsam der Polizei verbringen. Wegen ihres Verhaltens gegenüber den durchsuchenden Beamten wird auch gegen die Familienangehörigen, einen 59-jährigen Mann und drei Frauen im Alter von 28, 32 und 55 Jahren, ermittelt.

