POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - eine Leichtverletzte

Eine 77-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 03.04.2023, die Bundesstraße 34 von Wyhlen kommend in Richtung Grenzach, als sie gegen 22.20 Uhr, vermutlich wegen einer medizinischen Ursache, vor dem Kreisverkehr einen Fahrbahnteiler sowie ein Verkehrszeichen überfuhr. Im weiteren Verlauf fuhr die 77-Jährige über die Mittelinsel des Kreisverkehres geradeaus in Richtung Markgrafenstraße und kam nach etwa 50 Meter nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie eine Straßenlaterne sowie einem Baum und nach weiteren 15 Metern Fahrstrecke prallte sie gegen einen weiteren Baum. Die 77-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 6.000 Euro. Zudem kam es zu einem Folgeunfall, da ein 43-jähriger Pkw-Fahrer gegen das zuvor überfahrene und auf der Straße liegende Verkehrszeichen fuhr. Der Sachschaden an seinem Pkw beträgt etwa 1.500 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

