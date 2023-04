Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verletzte Männer zwischen Martinstor und Holzmarkt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Passanten haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02.04.2023, um circa 3 Uhr zwei verletzte Personen auf dem Boden liegend in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg aufgefunden.

Die zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eigenen Angaben zufolge deutlich alkoholisierten Geschädigten konnten keine Angaben dazu machen, wie es zu den Verletzungen kam. Erst in der Klinik stellten sie demnach fest, dass ihre Geldbörsen nicht mehr da waren, weshalb eine Straftat nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen können. Wer hat in der betreffenden Nacht Beobachtungen im Bereich zwischen Martinstor und Holzmarkt oder der näheren Umgebung gemacht? In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine Männergruppe mit SC-Freiburg-Schals gesucht, die sich kurz vor dem Eintreffen des Krankenwagens direkt bei den zwei verletzten Männern aufgehalten haben soll.

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 4221 entgegengenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell