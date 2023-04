Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen hat ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrradfahrer einen Sturz am Montag, 03.04.2023, gegen 17:15 Uhr, in Küssaberg-Kadelburg überstanden. Der 46-jährige Mann war alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Eine Alkoholüberprüfung ergab rund 1,6 Promille, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Der Fahrradfahrer wird angezeigt.

