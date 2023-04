Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Autofahrerin verletzt sich leicht - mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 152 zwischen Willaringen und Schweikhof hat sich am Montagabend, 03.04.2023, eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 63-jährige war gegen 20:30 Uhr bergwärts fahrend in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto beschädigte mehrere Leitpfosten und eine Leitplanke, bevor es eine Böschung hinunterkippte. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrerin zog sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin hinterließ einen alkoholisierten Eindruck. Mehrere Alcomatenüberprüfungen scheiterten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, an den Verkehrseinrichtungen ein Schaden von ca. 2000 Euro. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren mit starken Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt.

