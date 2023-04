Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern in der Fußgängerzone

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.04.2023, gegen 17.54 Uhr, stießen in der Turmstraße zwei Radfahrer zusammen, welche die Fußgängerzone zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig befuhren. Ein 31-jähriger Radfahrer soll mit einer hohen Geschwindigkeit vom Hebelpark kommend in Richtung Teichstraße unterwegs gewesen sein, als er mit einem entgegenkommenden 9-jährigen Radfahrer zusammenstieß. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Nach dem Sturz flüchtete der 31-Jährige zu Fuß. Der 9-Jährige wurde vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31-Jährige vorläufig festgenommen werden. Dieser gelangt zusätzlich zur Anzeige, da er im Verdacht steht unter der Wirkung von berauschenden Mitteln einen Unfall verursacht zu haben. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme.

