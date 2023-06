Polizei Düren

POL-DN: Alter schützt vor Unfall nicht

Niederzier (ots)

Durch einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf der Niederzierer Straße in Niederzier, wurde ein 76-jähriger Niederzierer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte eine 84-jährige Merzenicherin mit ihrem Fahrzeug beim Ausparken zunächst zwei vor ihr stehende Fahrzeuge. Beim Versuch zurückzusetzen, stieß sie gegen einen Einkaufswagen. Der Verletzte war gerade dabei, den Inhalt des Wagens in seinen Kofferraum zu laden. Er wurde zwischen dem Einkaufswagen und seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt dadurch Verletzungen am Bein, welche ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Sachschaden an allen Fahrzeugen wird auf ca. 7000 Euro geschätzt. Weitere Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Die Verursacherin zog es vor, mit dem Taxi nach Hause zu fahren.

