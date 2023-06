Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer stürzt in den Straßengraben

Bild-Infos

Download

Nörvenich (ots)

Am Freitag, 09.06.2023 gegen 17:25 Uhr befuhr ein 69jähriger Motorradfahrer aus Kerpen mit seinem Motorrad die L 327 aus Richtung Rommelsheim kommend in Fahrtrichtung Jakobwüllesheim. Beim Duchfahren einer Linkskurve geriet er auf den rechts neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen und kam zu Fall. Beim Sturz zog er sich blutende Verletzungen an der Händen zu, die ambulant im Krankenhaus Düren versorgt werden konnten. Auf eigenen Wunsch des Fahrzeugführers wurde sein Motorrad durch ein Abschleppunternehmen eingeschleppt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell