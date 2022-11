Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Waltrop

Ein 29-Jähriger aus Wuppertal parkte seinen blauen Audi S8 am 09.11.2022 gegen 18 Uhr am Straßenrand der Riphausstraße. Als er gegen 21 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am hinteren linken Stoßfänger fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Am 10.11.2022 zwischen 14 Uhr und 16 Uhr wurde auf der Sandstraße eine schwarze Mercedes V-Klasse erheblich beschädigt. Der Pkw weist eine Deformierung an der Motorhaube auf, einen Lackschaden am Stoßfänger und der vordere linke Scheinwerfer ist gebrochen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000 Euro. An der Unfallstelle konnten gelbe Lackspuren sichergestellt werden. Weitere Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor.

Herten

Am 11.11.2022 kam es im Zeitraum von 08:45 Uhr und 09:45 Uhr auf der Josefstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den weißen Ford Kuga. Es entstand ein Sachschaden in Form von Lackabrieb und einer Deformierung an der Fahrerseite in Höhe von ca. 1100 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Recklinghausen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen wurde auf dem Immenkamp ein schwarzer 3er BMW beschädigt. Der Halter stellte heute gegen 8.00 Uhr Beschädigungen in Form von Lackkratzern und Absplitterungen am vorderen linken Kotflügel fest. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen nicht vor.

Auf dem Parkplatz eines Blumengeschäftes auf der Hochlarmarkstraße wurde Samstagmittag zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr ein schwarzer Ford Focus am hinteren linken Heck beschädigt. Der Pkw weist Kratzer in Höhe von ca. 1000 Euro auf. Hinweise auf den Verursacher gibt es derzeit keine.

Haltern am See

Am Sonntag zwischen 10.00 Uhr und 16.30 Uhr kam es auf der Brinkwiese in Haltern am See zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein unbekannter Unfallverursacher den geparkten weißen Toyota Europe und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Pkw wurde bei dem Unfall am hinteren linken Heck beschädigt. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den Unfällen geben kann, meldet sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

